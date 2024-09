Caso Sangiuliano Nordio al ministro | Lo invito alla cautela visto il ruolo di grande responsabilità che ricopre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

"Non sono qualificato per dare consigli a nessuno. Per quanto mi riguarda io non ho nemmeno un profilo Facebook o Twitter. Anche il mio staff e i miei collaboratori mi tengono lontano, perché molte volte sono fonti di equivoci e fake news, quindi, unquando si occupano posti di, ma questo non significa che sia una critica, vedremo come andrà". Lo ha dichiarato ilCarlo, ospite a Start su Sky TG24, riferendosi alche sta coinvolgendo il collega di governo Gennaroin cui è coinvolta Maria Rosaria Boccia.