Case lesionate dal sisma segnalazioni al Mef

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Anomalie nell’applicazione della tassazione e delle tariffe per chi ha la casa danneggiata daldel 2016? Dopo la segnalazione dell’ex sindaco e oggi consigliere di minoranza Roberto Sorci, a sua volta sollecitato da alcuni cittadini, interviene il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Guido Castelli. "Faremo presenti al Mef – spiega il commissario Castelli - le ‘anomalie’ segnalate dal consigliere Roberto Sorci". E cioè quelle riguardanti l’esenzione Imu e le tariffe delle utenze idriche per i cittadini che devono momentaneamente traslocare per lavori di ricostruzione nel loro condominio. Proprio in questi ultimi giorni sono partite alcune importanti demolizioni e l’argomento è di stringente attualità per chi ha avuto la casa lesionata daldel 2016.