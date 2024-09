Borean AI rivoluzionerà anche la finanza ma servono regole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "L'AI richiede una gestione della comunicazione molto sorvegliata e attenta: ogni informazione può essere amplificata. Ci sono algoritmi che studiano i documenti delle aziende e analizzano persino il comportamento e il tono di voce dei manager quando presentano i risultati per prevederne le decisioni. Il rischio di deepfake, uso e riproduzione fraudolenta di immagini false è molto presente e bisogna difendersi. Lo stesso governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha lanciato l'allarme su questo pericolo". Occorrono più, ma che "non devono frenare i progressi nella digitalizzazione, settore che vede l'Europa indietro rispetto a Usa e Cina". Sono i pericoli dell'IA espressi al Piccolo da Cristiano, CFO di Generali, e Ph.D in fisica delle particelle elementari.