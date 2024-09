Beautiful anticipazioni americane | Ridge su tutte le furie con Hope

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Continuano a fioccare novità direttamente dagli States sulle puntate di, che vedremo prossimamente su Canale 5. Nel dettaglio, al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente, che dovrà fare i conti con la rabbia di. Ecco, dunque, cosa accadrà nei nuovi appuntamenti americani. Prosegue anche negli Stati Uniti la messa in onda di. Notoriamente, la programmazione italiana è indietro di alcuni mesi rispetto a quella statunitense. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo nostrano, Bill proverà riavvicinarsi a Katie, dichiarandole tutto il suo amore. Intanto, in città ha fatto ritorno R.J. Forrester. Selo ha accolto a braccia aperte, lo stesso non si può dire per Thomas, per via dei loro trascorsi.