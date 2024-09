Arezzo primo intervento di tumore al pancreas con tecnica totalmente robotica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A, 4 settembre 2024 – È stato effettuato ilsvolto interamente condialall’ospedale San Donato. Dopo Grosseto, nella Asl Toscana sud est anche adsi adegua alle nuove tecniche e da oggi è possibile eseguire unaectomia utilizzando esclusivamente il robot Da Vinci. L’è stato operato nei giorni scorsi su una paziente quarantenne, in buone condizioni di salute, dall’equipe della Chirurgia Generale e d’Urgenza guidata dal dottor Marco De Prizio. “Un ottimo risultato che ci rende molto soddisfatti del lavoro svolto per la prima volta al San Donato - commenta il dottor De Prizio -. Sulla paziente è stata utilizzata lamini invasiva, riducendo così il dolore post operatorio per l’assenza di incisioni chirurgiche e permettendo la diminuzione dei giorni di degenza ospedaliera.