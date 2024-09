Al via le attività di Gibs venerdì serata fantasy

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo una breve pausa estiva nel mese di agosto, riprendono ledi, la biblioteca e spazio giovani di Fratta Terme. Diverse le proposte gratuite e rivolte ai giovani, ragazzi e ragazze fino ai 35 anni, per il mese di settembre. Primo incontrodalle 18 per il gruppo di Dungeons & Dragons, celebre gioco di ruolo. Martedì alle 16 si terrà, invece, il primo appuntamento del corso di Web Radio, per imparare come funziona e come si crea un podcast in collaborazione con lo staff di Sonora Social Club. Alle 18,30 parte il corso di Character Design con Chiara Ravaioli, illustratrice che ha condotto laboratori e workshop di fumetto, per imparare le tecniche di base di disegno e creazione del personaggio. Si consiglia di portare fogli da disegno, matite anche colorate e trattopen o pennarelli neri.