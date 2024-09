World Skate Games 2024 Aracu Svolta per lo sport italiano

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Storia, innovazione e futuro sono i tre elementi chiave che caratterizzano i, che per la prima volta si terranno in Italia in quattro regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio, dal 6 al 22 settembre. L’evento è stato presentato a Roma presso la suggestiva Terrazza del Pincio, luogo che ospiterà le prove di “vert”, freestyle,cross e i modernissimi es. “Questa è la kermesse più grande della storia a livello iridato, con 156 titoli mondiali in palio – ha dichiarato Sabatino, presidente della Federazione ItalianaRotellistici e di-. Nessuna federazione internazionale l’aveva mai fatto. Stiamo facendo un evento che darà unaalloe ci auguriamo possa essere preso a esempio di evento sostenibile”.