Vis il moto perpetuo è di grande qualità Arezzo piegato con pressing e bel gioco

(Di martedì 3 settembre 2024) VIS 30 VIS (3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Tonucci, Bove; Peixoto (18’ st Zoia), Paganini, Pucciarelli, Tavernaro; (26’ st Ceccacci) Orellana (38’ st Di Paola); Nicastro, Cannavò (38’ st Molina). All. Stellone (squal. In panchina Gennari). A disp. Munari, Palomba, Nina, Neri, D’Innocenzo, Antolini, Gambino, Forte, Thiane, La Rosa, Okoro.(4-3-3): Trombini; Lazzarini (1’ st Tavernelli), Del Fabro, Gigli, Coccia; Renzi, Mawuli. Settembrini (34’ st Chierico); Gaddini (18’ st Ogunseye), Gucci (1’ st Pattarello), Guccione. All. Troise. A disp. Galli, Borra, Fiore, Santoro, Righetti, Bigi, Barboni. Arbitro: Gangi di Enna. Reti: 29’ pt Peixoto, 33’ pt Incastrò rig., 42’ st Ceccacci. Note: serata fresca (23°); spettatori 1.539 (244 ospiti), incasso 8.909 euro + 3.