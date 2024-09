Venezuela mandato d’arresto contro l’ex candidato dell’opposizione González Maduro anticipa Natale al 1 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Mentre infuria lo stra l’opposizione e il governo per ildi arresto emesso dalla Procuraalla presidenzana, EdmundoUrrutia. Il presidente delNicolás, la cui elezione è stata pesantemente contestata dall’opposizione e da diversi paesi e dall’Onu – ha annunciato lunedì sera “l’anticipo delal primo” in diretta televisiva durante il suo programma settimanale ‘Con+’, assicurando che niente e nessuno impedirà la pace nel Paese sudamericano. “Ilinizia per tutti il primoe quest’anno è arrivato con la pace, la gioia e la sicurezza”, ha detto dichiarato il presidente, in carica dal 2013. Già in passatoavevato il, lo scorso anno al primo novembre, ma mai così presto come quest’anno.