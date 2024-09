Ultime Notizie Roma del 03-09-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024)dailynews radiogiornale nuovamente la cronaca primo piano vivevo questo disagio un’angoscia esistenziale ma non pensavo di arrivare ad uccidere non mi so spiegare cosa mi si è scattato quella sera purtroppo è successo sono le parole di Riccardo il diciassettenne che nella notte tra sabato e domenica ucciso Padre madre fratello di 12 anni a Paderno Dugnano nel Milanese lo ripeti a chi lo sta incontrando in queste ore nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria dove attende l’interrogatorio di convalida dell’arresto che potrebbe essere Domani chiamami ricevuto la visita del suo legale di fiducia in attesa dell’interrogatorio davanti al GIP per il minore ha già incontrato alcuni psicologi della struttura che accoglie minori il resoconto di quello che ha fatto e consapevole ma non è corretto dire che era Lucido in quel momento sulla strage di Paderno è intervenuto ...