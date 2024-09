Tutta colpa di Freud Bianca Berlinguer o Paralimpiadi? La tv del 3 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) Per la prima serata in tv, martedì 3, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda e ultima puntata della serie “Màxima”. I trascorsi politici del padre di Máxima, Jorge Zorreguieta, ministro del regime dittatoriale di Videla sconvolgono l’opinione pubblica olandese e, di conseguenza, la famiglia reale con il governo. Willem-Alexander cerca di trovare un compromesso, ma la situazione rischia di mettere in crisi il rapporto stesso tra il principe e Máxima RaiDue dalle 21 trasmetterà i “Giochi Paralimpici Parigi 2024”. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Filorosso Revolution”, condotto da Federico Ruffo. La realtà raccontata attraverso inchieste, lunghi reportage dall’Italia e dall’estero e interviste ai diretti protagonisti.