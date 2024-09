Strage Paderno | giovedì al Beccaria l' udienza di convalida dell' arresto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 3 set. (Adnkronos) - E' fissato per5 settembre l'interrogatorio didel 17enne diDugnano (Milano) accusato di aver ucciso a coltellate il fratello di 12 anni e i genitori. L'si terrà in mattinata nel carceredove il giovane si trova da dopo la confessione in cui ha parlato di un "malessere personale". La procura per i minorenni ha chiesto lae oggi le pm gli hanno chiesto ulteriori chiarimenti sul possibile movente. Lo studente ha ribadito il suo "disagio", ma anche la voglia di "liberarsi, emanciparsi dalla famiglia", anche se non li 'accusa' di episodi specifici.