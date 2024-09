Strage di Paderno la procuratrice dei minori Sabrina Ditaranto | non c’è movente forse il compleanno del papà ha fatto esplodere Riccardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 3 settembre 2024 – La domanda che tutti si stanno ponendo è sempre la stessa: perché? PerchéC. ha sterminato la sua famiglia? Perché nessuno è stato in grado di comprendere il suo disagio? Lafacente funzioni deinon ha risposte, almeno sul fronte meramente investigativo: “Dal punto di vista giudiziario – argomenta – non abbiamo untecnicamente inteso. Dal punto di vista sociologico, sono aperte le ipotesi e le indagini. La sera prima era stato festeggiato ildel: questo, secondo la mia esperienza, potrebbe avere acuito il disagio, i festeggiamenti sono sempre momenti particolari per chi sta soffrendo. Lui ha parlato di un suo malessere. Ha parlato di un senso di estraneità. Ma non rispetto alla famiglia, rispetto al mondo”.