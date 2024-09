Start Romagna cerca autisti stipendio | 1 300 al mese Cisl | Cifra troppo bassa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Ravenna, 3 settembre 2024 – Scade il 30 settembre la selezione pubblica diper la ridi nuovigià in possesso di patente professionale. Il processo di reclutamento è stato adottato per far fronte alla carenza di personale che investe tutto il settore dei trasporti, dal pubblico al privato. “Non credo che questa soluzione porti risultati soddisfacenti – è il commento del sindacalista di FitRaffaele Rossi –. Inc’è una crisi importante, in tutta la regione mancano 40/45mentre a Ravenna, dove servirebbero in totale 138, siamo sotto di una decina di unità. La provincia più sofferente è quella di Forlì-Cesena”. Le difficoltà a trovare il personale secondo i sindacati derivano principalmente dagli stipendi ritenutibassi, come afferma Rossi: “L’azienda propone unodi 1.