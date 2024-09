Ravenna Vittoria dedicata a Umberto Agnelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) "Questa, la dedichiamo al nostro compagno, amico e ‘fratello’,, in un momento durissimo della sua vita per la scomparsa del papà". Mister Mauro Antonioli e il capitano Paolo Rrapaj, ancor prima di commentare il successo dell’altra sera sul Forlì, hanno voluto dare una parola di sostegno al difensore giallorosso colpito da un grave lutto e assente al debutto di domenica al Benelli. Poi, Rrapaj ha analizzato il successo delai rigori contro il Forlì: "Mi aspettavo un Forlì forte, perché conosco i giocatori che ha ingaggiato, ma anche quelli che sono rimasti dallo scorso anno. Conosco pure mister Miramari, un tecnico preparato, che dà una impronta importante alla squadra, come già lo avevamo constatato lo scorso anno nella finalissima dei playoff contro il suo Corticella. Sapevamo quale sarebbe stata la partita da fare.