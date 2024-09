Pomeriggio 5 ascolti | i primi commenti di Myrta Merlino e la stoccata a Fedwz

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) Ieri, lunedì 2 settembre, hanno riaperto i battenti di molte trasmissioni sia Rai sia Mediaset dopo la pausa estiva. Tra di esse, anche5 è tornato in onda, sempre con la conduzione di. La donna ha mostrato in maniera molto fiera il suo nuovo studio, con tanto di tavolo aggiunto per rendere maggiormente conviviale l’ambiente della seconda fase del programma. Durante la prima puntata, la conduttrice è partita con il botto, trattando argomenti di cronaca e di attualità, ma soffermandosi anche su alcune faccende più leggere, come i vari gossip che sono circolati in questo periodo su Fedez e Chiara Ferragni. Proprio con particolare riferimento al cantante, la conduttrice non ha potuto fare a meno di lanciare una pesante, seguita da un appello.