Pinzino e arrosticino la sagra continua | I sapori sono serviti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024)la nona edizione delladele dell’, l’iniziativa ideata dall’associazione ‘Nati con la Calzamaglia’ di Ferrara, in collaborazione con il centro di promozione sociale “Rivana Garden”. Ed è proprio nella struttura di via Gaetano Pesci 181, a Ferrara, che si svolge la manifestazione che avrà luogo tutti i giorni fino all’8 settembre. Sarà sempre possibile cenare sia all’aperto che al coperto (anche in caso di pioggia), tutte le sere dalle 19; negli stessi orari sarà attivo anche il servizio di asporto. Tutto il ricavato della manifestazione, al netto delle spese sostenute, andrà in beneficenza in favore dell’infanzia. "I nostri soci – afferma Marco Malossi –, assieme a quelli di Rivana, continueranno a portare in vita quella che in passato ha rappresentato un vero e proprio caposaldo fra le sagre di tutta la provincia.