Osimhen scatena Istanbul | accoglienza da re per il nuovo bomber del Galatasaray

(Di martedì 3 settembre 2024) Migliaia di tifosi delinvadono l’aeroporto per. L’ex Napoli arriva in prestito con clausola da 75 milioni. L’attesa è finita: Victorè ufficialmente un giocatore del. Ilnigeriano è atterrato aalle 2:20 di notte, accolto da un’incredibile marea umana che ha trasformato l’aeroporto in uno stadio. Bagno di folla perNonostante l’ora tarda, migliaia di tifosi delhanno invaso lo scalo, creando un’atmosfera elettrizzante. Cori, bandiere e fumogeni hanno fatto da cornice all’arrivo di, visibilmente emozionato dalla calorosa. “È una sensazione unica, l’atmosfera è incredibile”, ha dichiarato l’attaccante appena sbarcato. “Questa è una delle migliori tifoserie al mondo. Non vedo l’ora di segnare e far esplodere lo stadio”.