Napoli autista bus difende ragazze da uomo e viene colpito con un cric

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe ha inseguite per un bel po’ e voleva costringerle a salire in auto. Undi un bus Eav, però, si è accorto delle intenzioni dell’automobilista e ha fatto salire sul mezzo le duespaventate. Ma la vicenda non è finita visto che l’automobilista ha inseguito il bus e approfittando di un finestrino aperto, hal’con un. E’ accaduto stamattina, poco prima delle cinque in via Provinciale San Gennaro, strada panoramica che s’inerpica da Agnano, scendendo fino a Pozzuoli. A notare l’inseguimento è stato l’di un autobus Eav della linea-Monte di Procida. Sul bus non c’era nessun passeggero ma pur di aiutare lesi è fermato subito e le ha fatto salire a bordo. L’inseguitore, però, approfittando di un semaforo rosso si è avvicinato al bus.