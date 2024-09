Milan Furlani fa chiarezza | la verità su Leao e Theo e quanto tempo ha Fonseca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) “Il caso? Se n’è parlato anche troppo, noi della dirigenza siamo rimasti troppo sorpresi delle reazioni. È un non evento da parte nostra“. L’ad del, Giorgio, in occasione della conferenza stampa di presentazione del centravanti inglese Tammy Abraham, ha commentato così il casoHernandez rimasti in disparte rispetto alla squadra durante il cooling break tra Lazio e. “Non è un momento piacevole, ma ne usciremo restando uniti e lavorando“, ha aggiunto l’ad rossonero. “L’assenza di Ibrahimovic a Roma? Zlatan aveva preso impegno da, da prima di arrivare al. Annunciarlo prima? Non credo che dobbiamo annunciare ogni spostamento. C’eravamo io, Moncada e anche il proprietario“, ha aggiuntosulla mancata presenza di Ibrahimovic.