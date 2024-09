Mercato auto Italia il tonfo di agosto | immatricolazioni giù del 134%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ormai il gioco è chiaro anche a chi si ostina a non capire, il bluff completamente scoperto: senza incentivi statali le macchine elettriche non si vendono; meglio, se ne vendono meno di quelle che servirebbero per far sorridere tutti gli operatori delnon è mai stato il mese più corretto per fare valutazioni approfondite, essendo un mese dedicato alle vacanze piuttosto che alla ricerca/acquisto di una vettura. Ma resta comunque indicativo della tendenza. Così, dopo la crescita del 15% a giugno e del 4,7% a luglio, ledisono andate giù del 13,4%. Un numero figlio anche delle due giornate lavorative in meno rispetto a un anno fa (che poco avrebbero cambiato). Il risultato dei primi otto mesi dell’anno resta comunque positivo, con 1.080.447, cioè +3,8% sull’analogo periodo del 2023.