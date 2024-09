Manovra medici e infermieri No cassa sulla pelle Ssn

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno pensi di continuare a faredel Servizio Sanitario Nazionale e dei suoi professionisti”. Lo affermano Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed, Guido Quici Presidente Nazionale Cimo-Fesmed e Antonio De Palma, Presidente Nursing Up che serrano le fila dei, dirigenti sanitari,e professioni sanitarie ex legge 43/2006, affinchè al Governo arrivino chiare le loro richieste per la legge finanziaria 2025 che sarà presentata a fine settembre. “Il nostro principale obiettivo – dichiarano Di Silverio, Quici e De Palma – è quello di favorire provvedimenti che risollevino il Ssn dallo stato di agonia in cui versa da anni e di rendere più appetibile le nostre condizioni di lavoro, mettendo un argine alle fughe di colleghe e colleghi molto prima dell’età di quiescenza”.