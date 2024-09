LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | favoloso argento di Assunta Legnante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Questa la classifica finale del lancio del disco F11: 1 CHN Zhang Liangmin (F11) 39.08 SB2 ITA(F11) 38.01 SB 3 CHN Xue Enhui (F11) 37.67 4 BRA Campos Izabela (F11) 34.94 5 LTU Dobrovolskaja Oksana (F11) 34.49 6 COL Restrepo Munoz Yesenia Maria (F11) 33.77 SB 7 NPA Shakh Elena (F11) 33.34 8 TUR Tirikli Busra Nur (F11) 26.08 13.12 Non si migliora neppure Liangim Zhang che lancia il disco a 37.13. La cinese ha confermato l’oro vinto in Giappone proprio davanti a. 13.10 34.74 per. L’azzurra non si migliora ma conferma la medaglia d’vinta a Tokyo. 13.09!! Non si migliora Enhui Xue che lancia a 37.31. Ora tocca adche è già certa di vincere la medaglia d’. 13.08 MEDAGLIA!! È nullo l’ultimo lancio di Dobrovolskaja.