Le scie chimiche e i pericoli inesistenti

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono piuttosto preoccupato per i sempre più frequenti temporali e nubifragi che si manifestano sempre più violentemente, come accaduto in questi giorni e come ormai avviene da molto tempo. Si sente sempre più parlare di geoingegneria e. Giorni fa ho fatto delle foto dinel cielo di Bologna molto strane che uscivano dagli aerei. Ci sono spiegazioni in merito? Esistono indagini magari in seguito ad altre segnalazioni? Claudio Cutrona Risponde Beppe Boni Nubifragi violenti enel cielo sono due fenomeni che non hanno collegamento diretto. Il primo tema ha ormai spiegazioni consolidate. Il clima è cambiato soprattutto a causa del surriscaldamento della terra, per cui dobbiamo abituarci ad una diversa scansione delle stagioni meno rigida rispetto al passato e a frequenti quanto brevi eventi atmosferici di forte violenza.