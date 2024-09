Le chat della vergogna tra un professore e le sue alunne | Se facciamo sesso ti metto un bell’8

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) Le accuse rivolte ad undi un liceo di Como sono odiose e gravissime: avrebbe chiesto alle sue studentesse di farecon lui in cambio di voti alti. Protagonista di questa torbida vicenda è un supplente di 26 anni, denunciato da due studentesse, una delle quali minorenni. Inoltre è stato interdetto per almeno un anno dal giudice e risulta indagato per violenza sessuale e istigazione alla corruzione. “in cambio di voti alti” – gli screenshot delleI fatti si sarebbero svolti tra l’inverno e la primavera dell’ultimo anno scolastico. Secondo quanto riferito da alcune sue, come riportato da La Provincia di Como, il docente avrebbe avviato delle conversazioni sui social con le sue studentesse, promettendo voti alti in cambio di prestazioni sessuali.