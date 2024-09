L’analisi del mercato | Recanatese promossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) RECANATI Gli arrivi di Cusumano ed Alfieri, nel contesto di un campionato di serie D che si preannuncia esasperatamente competitivo, alzano notevolmente le quotazioni dellaanche se, per mille motivi, si preferisce tenere un profilo basso. Tuttavia l’allenatore Giacomo Filippi, dopo l’ufficializzazione del ritorno del centrocampista di proprietà del Benevento, non nasconde la soddisfazione: "Tra l’altro – ci dice – ho sentito una grande voglia ed una forte motivazione nel ragazzo: non sono aspetti da poco. La Società ha operato molto bene e confidavo, anzi ero assolutamente certo, che gli obiettivi sarebbero stati centrati e non è stato un problema aspettare qualche giorno. Sono anche consapevole che gli equilibri di gestione vanno rispettati, anzi hanno la precedenza ed è sacrosanto visti i tempi che corrono".