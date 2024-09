La Stella Rossa come lo Sparta Praga | l’euro-rivale Inter compra in Italia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Nelle scorse ore lo, avversaria dell’in Champions League, ha chiuso per l’arrivo di Elias Cobbaut dal Parma. Ora lasta per acquistare dal Torino. RINFORZO – Le rivali dell’in Champions League stanno per completare la propria rosa. Ieri, è toccato allo, che ha fatto compre in casa Parma, nelle prossime ore invece toccherà alladi Belgrado.riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, il club allenato da Milojevic sta per chiudere l’acquisto a titolo definitivo di Nemanja Radonjic. Per il centrocampista offensivo si tratta ovviamente di un ritorno in Patria. A Belgrado, sponda, ci ha giocato per una sola stagione, quella 2017-18, mettendo a referto cinque gol. Ora potrebbe ritornarci a titolo definitivo. E dunque si appresta a diventare anche un nuovo avversario dell’in Champions League.