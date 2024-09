La redenzione | un nuovo capolavoro horror di Lee Daniels

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) The Deliverance – Laè un filmdel 2024 diretto da Lee, noto per la sua capacità di raccontare storie complesse e intense. Questa pellicola, che segna un importante ritorno del regista al genere, è già stata accolta con entusiasmo da critica e pubblico, grazie alla sua narrazione avvincente e alle interpretazioni di alto livello. La trama di Lasi sviluppa attorno alla figura di Ebony Jackson, una madre single che sta lottando non solo per crescere i suoi tre figli, Shante, Nate e Andre, ma anche contro i propri demoni personali. Tali presenze, così inquietanti e ineffabili, le si manifestano in forme raccapriccianti e insolite, motivo per il quale attirerà l’attenzione dei servizi sociali.