La mattanza del 17enne | Ha sterminato la famiglia senza un vero motivo La pm | ci pensava da giorni

(Di martedì 3 settembre 2024) "Uccidendoli avrei potuto vivere in modo libero. Distaccandomi dalla mia, avrei potuto vivere in solitaria". È la spiegazione che non può spiegare l’inspiegabile. Il movente che non è un movente. Il tragico cortocircuito mentale che ha portato Riccardo C. a sterminare lanella villetta di via Anzio 33 a Paderno Dugnano. Dalle parole delreo confesso dell’omicidio dei genitori e del fratellino, emerge quel "disagio" mai palesato, quella sensazione di "oppressione" che lo tormentava da tempo, quel sentirsi estraneo a chi gli stava più vicino e in generale al mondo che vedeva tradotto nei versi beatlesiani di The long and winding road ("Sono stato solo molte volte e ho pianto tante volte") che ascoltava continuamente e che l’aveva pure spinto a sognare di "andare a combattere in Ucraina".