Investito in bici da una jeep che partecipava a una gara abusiva | identificato il passeggero

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 3 settembre 2024 – Prima importante svolta nelle indagini sull’incidente con omissione di soccorso andato in scena poco più di una settimana fa in piazza Abbiategrasso angolo via dei Missaglia. Ieri mattina gli investigatori del Radiomobile della polizia locale hanno portato negli uffici di via Custodi un diciassettenne: secondo le indagini, era ildellaCompass che ha travolto un ciclista pakistano di 19 anni alle 4 del 25 agosto. Stando a quanto emerso finora dagli accertamenti dei ghisa e dalle testimonianze di alcuni cittadini che si sono fatti avanti per raccontare la loro versione, quella notte sarebbe andata in scena una folle corsa di velocità tra due auto di grossa cilindrata, la Compass e unaRenegade.