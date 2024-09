I prof perennemente precari | Non è vero che verremo immessi in ruolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 – “Non è assolutamenteche i docenti idonei del concorso 2020 sarannoin. Purtroppo, con l’avvio delle procedure per il nuovo anno scolastico abbiamo scoperto che solo gli idonei del concorso ordinario sarebbero diventati di. E non noi, che abbiamo invece fatto il ‘concorso straordinario 510-2020’ ma siamo stati dimenticati”. I 171toscani ‘scavalcati’ replicano dunque a quanto affermato dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, che era intervenuto in seguito al presidio organizzato venerdì scorso in via Mannelli da parte degli insegnanti in attesa di cattedra da ormai troppo tempo.