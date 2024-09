‘Gaza ora Messaggi da un caro amico’ | lo spettacolo dell’AZ Theatre di Londra fa discutere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Si sta verificando un fenomeno inquietante e, a prima vista, inspiegabile. Più va avanti il massacro dell’esercito israeliano a Gaza a danno dei civili palestinesi (oltre 15.000 solo i bambini morti!), per non parlare delle enormi sofferenze inferte quotidianamente al resto della popolazione nella Striscia, e più sembra affievolirsi lo sdegno delle opinioni pubbliche in Occidente. L’assuefazione, si dirà. In parte è sicuramente così. Purtroppo ci si abitua anche alla più grande strage di minori da molto tempo a questa parte. O al fatto che il cosiddetto “diritto a difendersi” dello Stato israeliano possa contemplare pure l’uccisione di 200 innocenti (duecento!) per liberare alcuni ostaggi (è successo qualche settimana fa e se n’è parlato pochissimo, non a caso).