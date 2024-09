Effetto Carl Sagan | gli scienziati più popolari sono accademici peggiori? No divulgare serve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Nel recente passato, gli studiosi di valore erano scoraggiati dall’esporsi troppo in pubblico. Per un eccellente studioso era importante godere di un’ampia notorietà tra i cultori della sua materia. Se acquisiva alti livelli di notorietà presso la pubblica opinione, la gente iniziava a guardarlo con sospetto. Chi governava l’accademia tendeva a pensare che quel ricercatore trascorresse troppo tempo nelle redazioni e troppo poco in laboratorio. Non era gelosia dellatà, ma il sospetto che quel famoso studioso si preoccupasse più della pubblicità e della autopromozione che della ricerca. Tutto ciò si traduce nell’, ossia “la percezione che glie visibilidegliche non s’impegnano nel discorso pubblico”. Prende il nome daEdward(1934-1996).