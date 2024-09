E’ stato ad un passo dal Napoli arriva l’annuncio di Brescianini

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Marcoha parlato del suo passaggio all’Atalanta dopo il mancato accordo tra il suo vecchio club ed il. E’letteralmente ad undal, prima di vedere il tutto sfumare per passare all’Atalanta. Marcoun caso (seppur breve) di mercato nel corso delle calde settimane estive che hanno visto ilprotagonista. Il centrocampista ex Frosinone sembrava ad undalla squadra partenopea, salvo poi vedere tutto sfumare addirittura dopo le visite mediche. Incomprensioni tra i club, mancato accordo nei dettagli ed Atalanta che ha approfittato dell’occasione per mettere le mani su un prospetto molto interessante della nostra Serie A.