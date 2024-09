Don Antonio Coluccia minacciato dai pusher | Hai le ore contate ti ammazziamo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Nuove minacce al prete antimafia durante un corteo per la legalità a Quarticciolo, Roma Don, sacerdote noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata e per la difesa delle periferie di Roma, è stato nuovamente vittima di minacce e aggressioni verbali. L’episodio è avvenuto durante un corteo per la legalità che si è svolto nel quartiere Quarticciolo il 1 settembre scorso. Secondo quanto riportato da Don, mentre camminava in strada insieme a un gruppo di residenti del quartiere, alcunigli hanno urlato minacce di morte: “Hai le ore, ti”, lanciandogli contro bottiglie, sassi e bastoni dalle finestre.