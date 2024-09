Cose turche Erdogan alla conquista dell’America latina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Da quando il presidente Recep Tayyipè arrivato al potere, i legami tra la Turchia e i Paesi latinoamericani sono aumentati, specialmente negli ultimi anni. Le due regioni sono molto diverse dal punto di vista culturale e religioso, ma li accomuna un profondo interesse commerciale ed economico. Infatti, gli scambi bilaterali si sono moltiplicati per 14 volte dal 2002 al 2023, passando da 950 milioni di dollari a 13.900 milioni di dollari, secondo i dati ufficiali del ministero di Affari esteri turco, riferiti in un reportage dBbc. E solo in questi mesi del 2024 si è registrato un aumento di circa il 30% negli scambi commerciali. Di tutta questa attività, più della metà sono importazioni di prodotti che dTurchia trovano mercato in America