Coppa America un fulmine colpisce il mare a due passi da Luna Rossa – Il video

(Di martedì 3 settembre 2024) Ci sono stati momenti di paura perdurante la regata contro Team New Zealand nell’’s Cup. Nel Final Leg, con l’imbarcazione italiana che andava verso il traguardo, unsi è abbattuto ina poca distanza dagli azzurri. Proprio in quel momento il comitato di regata ha deciso di cancellare le altre due gare in programma oggi. Gli attimi sono diventati virali sui social.ha tagliato il traguardo nonostante l’intensificarsi della tempesta. La quinta giornata della Louis Vuitton Cup, nel secondo girone Robin di selezione degli sfidanti della 37/a’s Cup, ha regalato un’emozione che finora non si era vista nelle acque di Barcellona. Il confronto con i ‘Defenders’ del trofeo non assegnava punti per la classifica.