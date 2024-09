Coloranti tossici nelle copertine ancora velenosi alcuni libri antichi | i rischi per la salute

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 – Come nell’invenzione letteraria di Umberto Eco ci sonocapaci di avvelenare e potenzialmente pericolosi per chi li maneggia quotidianamente. “Il nome della rosa” arriva ai giorni nostri e minaccia bibliotecari e i librai. Stavolta non viene “incriminato” un singolo manoscritto ma tutta una serie di volumi di età vittoriana, impregnati dia base di piombo e cromo, utilizzati a cavallo tra Ottocento e Novecento per rendere più accattivanti lein tessuto. A scoprirlo, attraverso una serie di analisi, i chimici della Lipscomb University negli Stati Uniti, che hanno presentato i risultati dei loro studi al congresso dell'American Chemical Society.