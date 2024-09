Cinque consigli per creare un’immagine professionale riconoscibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiIn un mercato sempre più competitivo e globalizzato, l’immagineche proietti può fare la differenza tra l’essere ricordato o dimenticato in quanto brand. L’immagine non si limita solo all’aspetto estetico, ma include anche il modo in cui comunichi, ti comporti e ti presenti al mondo. Costruirerichiede pianificazione e coerenza su vari fronti. In questo articolo, scopriamostrategie chiave utili a costruire e mantenereche rimarrà impressa nella mente di chi ti incontra, garantendo un vantaggio competitivo in ogni interazione. 1. Cura la tua presenza online La tua presenza online è spesso la prima impressione che dai, e come sappiamo, questa è quella che conta.