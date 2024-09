CdS – ufficiale la cessione in Arabia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 3 settembre 2024) 2024-09-03 00:34:06 Il Corriere: Dopo l’annuncio di Mario Hermoso, la Roma chiude un doppio colpo in uscita. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato le partenze di Chris Smalling e Joao Costa. Sia il difensore inglese, che il giovane fantasista brasiliano, sono stati ceduti inSaudita. Smalling ha firmato il nuovo contratto con l’Al-Fayha, mentre Joao Costa passa all’Al-Ettifaq. Joao Costa e Smalling in, i comunicati ufficiali “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Joao Costa all’Al-Ettifaq Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, l’attaccante brasiliano ha collezionato 5 presenze tra Serie A ed Europa League con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Joao!”, questo il comunicato con il quale il club ha ufficializzato ladel brasiliano.