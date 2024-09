Cassano accusa De Laurentiis | Il Napoli è della gente non è suo! Osimhen? Chiedeva 130 mln per gamba gli arabi non sono co***ni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024) Nella puntata di “Viva el Futbol”, l’ex calciatore Antoniocritica duramente la gestione del presidente delDe. Nel corsopuntata del 2 settembre del programma “Viva el Futbol”, l’ex calciatore Antonioha lanciato pesanti critiche nei confronti di Aurelio De, presidente delnon ha risparmiato commenti duri, mettendo in discussione la gestione attuale del club e l’operato del suo presidente. Il focusdiscussione è stata la recente vicenda di Victor, il cui trasferimento è stato al centro di polemiche.ha descritto la situazione come un “bagno di sangue” per De, sottolineando che, nonostante il presidente abbia finalmente investito nei giocatori dopo anni di relativa parsimonia, la gestionetrattativa perè stata disastrosa.