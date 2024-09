Altro nome di Macron bruciato La scelta del premier è un vero guaio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) Si naviga a vista in Francia dove la nuova carta del presidente, Emmanuel, per convogliare un consenso sulladel nuovo, sembra essere già stata bruciata. Dopo le piste di Bernard Cazeneuve, l'exsocialista, di Thierry Beaudet, il 'tecnico' del Consiglio nazionale dell'Economia,ha riprovato oggi con l'opzione Xavier Bertrand per Matignon, ma il Raggruppamento Nazionale si è opposto, minacciando la censura in Assemblea. «Sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei milioni di francesi che si sono espressi alle urne. Quindi censuriamo», ha affermato il partito di estrema destra, che mantiene una disputa tanto politica quanto personale con il partito presidente della Regione Hauts-de-France.