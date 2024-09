Venezia 81 | la conferenza stampa di The Room Next Door di Almodóvar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è tenuta ladi The, il nuovo film di Pedroin concorso a81. Per il regista spagnolo si tratta del primo film in lingua inglese, che vede nel cast due protagoniste di livello assoluto: Julianne Moore e Tilda Swinton. Tra gli altri membri troviamo John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Victoria Luengo, Alex Hogh Andersen, Esther McGregor, Alvise Rigo e Melina Matthews. Tratto dal romanzo “What Are You Going Through” di Sigrid Nunez, la sinossi del film recita così: “Ingrid e Martha erano care amiche da giovani, quando lavoravano per la stessa rivista. Ingrid è poi diventata una scrittrice di romanzi semiautobiografici mentre Martha è una reporter di guerra e, come spesso accade nella vita, si sono perse di vista.