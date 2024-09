Venezia 81 | 101% ci parla di social network e relazioni 

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024)è il cortometraggio vincitore del contest per digital storyteller “La realtà che NON esiste”, che vuole dialogare su minacce e opportunità dei. Il corto, infatti, cidie relazioni e ci fa riflettere su cosa conti davvero nei rapporti umani. Il cortometraggioè scritto da Andriy Odlyanyy e la regia è di Serena Corvaglia. La produzione è di One More Pictures con Rai Cinema e tra i protagonisti vediamo Andrea Arru, Giulia De Lellis e Daniele Davì. È realizzato anche in collaborazione con la Polizia di Stato e ha lo scopo di denunciare i pericoli deimedia.cidiRiccardo (Andrea Arru), il protagonista di, è un ragazzo che non riesce ad avere successo con le ragazze, al contrario dei suoi amici.