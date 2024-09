Uefa Champions League 2024 25 scelte le prime 6 partite in esclusiva su Prime Video

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mercoledì 18 settembre – Manchester City vs FC InterMercoledì 2 ottobre – Leipzig vs JuventusMercoledì 23 ottobre – Young Boys vs FC InterMercoledì 6 novembre – FC Inter vs ArsenalMercoledì 27 novembre – Aston Villa vs JuventusMercoledì 11 dicembre – Juventus vs Manchester CityDopo il sorteggio di giovedì scorso, al via sule sfide della fase a girone unico della nuova. Si parte mercoledì 18 settembre (in direttasudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà in trasferta il Manchester City di Pep Guardiola, nella rivincita della finale didel 2023 ad Istanbul.