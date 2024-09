Tchouameni non ci sarà contro l’Italia | Deschamps convoca Guendouzi al suo posto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Aureliennon ci. Il centrocampista francese ha abbandonato il ritiro della sua Nazionale in seguito a un infortunio al piede. Le due squadre si incroceranno venerdì 6 settembre alle 20:45 al Parco dei Principi, stadio del Psg.lascia il ritiro con la Francia Relevo riporta: A causa di un problema al piede sinistro il giocatore tornerà a Madrid;convocherà il centrocampista della Lazio Mateo. L’infortunio dinon è preoccupante, è solo un fastidio, ma lascia il ritiro per precauzione. Anche Ferland Mendy tornerà in Spagna per un infortunio alla tibia.: «Non credo che ci siano giocatori che oggi possano essere al 100%» Un estratto della conferenza stampa del ct francese: Il ct non è “preoccupato” per Mbappé e Griezmann dopo l’Europeo deludente.