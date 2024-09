Tassisti aggrediscono il leader radicale Matteo Hallissey | stava offrendo passaggi gratuiti per Fiumicino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 –contro il “FreeTaxi” dei Radicali italiani, l’iniziativa che vede offrireai cittadini che, in questo caso, necessitano uno all’aeroporto di. L’obiettivo è semplice: far loro risparmiare il conto, spesso piuttosto salato, per una corsa dal centro della Capitale al suo principale aeroporto. Ieri sera,, segretario dei Radicali, e lo streamer Ivan Greco sono stati pesantemente insultati e minacciati da un gruppo di: alcuni di loro avrebbero persino tentato di aggredirli. "Ora ti passo sopra con la macchina”, avrebbe inveito uno dei presenti. Non si tratta del primo episodio del genere, ma sembrerebbe essere il più violento finora.