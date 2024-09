Strage in famiglia cosa si sa per ora sul movente | perché lo avrebbe fatto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 2 settembre 2024)Riccardo ha ucciso i suoi genitori e il fratellino? Nessuno ha sentito nulla quella sera: non un grido non un segnale di colluttazione. La sera precedente lasi era riunita per festeggiare il compleanno di papà Fabio che spegneva 51 candeline, poia Paderno Dugnano di via Anzio, nel milanese, nella notte tra sabato e domenica. A confessare la dinamica del triplice omicidio è il ragazzo di 17 anni, dopo un lungo interrogatorio. Leggi anche: “Ho ucciso papà, mamma e mio fratello”. Orrore nella cittadina italiana,sterminata a coltellate Leggi anche: Tragedia al parco fluviale: 31enne si tuffa e non riemergein“Venite, ho ucciso papà”, le parole di un ragazzo di 17 anni che racconta ai soccorritori di aver ucciso il padre dopo che questi aveva ferito la madre e il fratellino.