Scatta l’allarme in città | caccia al rapinatore seriale di anziani prima li strangola e poi li deruba

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da qualche giorno ètoa Torino, dove ci sarebbe unche aggredisce le sue vittime, tutte anziane, stringendo una cintura attorno al collo per poi costringerle a consegnare oro, denaro e gioielli. Alcuni colpi sono andati a segno, mentre altri sono falliti, ma inta ormai la psicosi anche perché il, a quanto pare un uomo sulla quarantina, potrebbe colpire in qualsiasi ora e in qualsiasi posto. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona che hanno ripreso le rapine, nel tentativo di dare un volto, un nome e un cognome al malvivente. Il “modus operandi” deldiSono diversi i colpi delnei quartieri di Torino, molti dei quali si sono concentrati in quest’ultimo fine settimana.