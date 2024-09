Quasi a casa l' esordio di Carolina Pavone e quel film un po' fragile e un po' dirompente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024) La musica di Coca Puma, la luce, l'estate esentimento riconoscibile: la nostra intervista alla regista.è al cinema dal 5 settembre. Il futuro è adesso. Occhi bassi mentre parla, come a cercare le parole giuste (che poi, la parole non sono un po' come le immagini?),è un bagno di adrenalina. Del resto, è il suo giorno, è il suo momento, è il suoalla regia., sì, ma la regista romana, classe 1994, ha alle spalle diversi lavori di assistente, prima al fianco di Nanni Moretti (che ha prodotto il suo debutto) e poi al fianco di Leonardo Guerra Seragnoli. Ilin questione è, presentato alle Giornate degli Autori di Venezia 81, e